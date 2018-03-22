2018 NBA Draft Early Entry List: Who declared? Who is returning? Who are we waiting on?

Here is a full list of the players that have signed with an agent, declared and are testing the waters and those that have decided to return to school.
We also and a long — but probably not complete — list of players that we are still waiting to hear from.
DECLARED, SIGNING WITH AGENT
- DEANDRE AYTON, Arizona
- MO BAMBA, Texas
- JOSH OKOGIE, Georgia Tech
- DE’ANTHONY MELTON, USC
- ANFERNEE SIMONS, High School
- ALLONZO TRIER, Arizona
- TRAE YOUNG, Oklahoma
TESTING THE WATERS
- DENG ADEL, Louisville
- KOSTAS ANTETOKOUNMPO, Dayton
- BRUCE BROWN, Miami
- RAY SPALDING, Louisville
- LINDELL WIGGINTON, Iowa State
- JUSTIN WRIGHT-FOREMAN, Hofstra
- OMER YURTSEVEN, NC State
RETURNING TO SCHOOL
STILL WAITING TO HEAR FROM
KYLE ALEXANDER, Tennessee
NICKEIL ALEXANDER-WALKER, Virginia Tech
RAWLE ALKINS, Arizona
MARVIN BAGLEY III, Duke
KEITA BATES-DIOP, Ohio State
TYUS BATTLE, Syracuse
MIKAL BRIDGES, Villanova
MILES BRIDGES, Michigan State
O’SHAE BRISSETT, Syracuse
TROY BROWN, Oregon
JALEN BRUNSON, Villanova
TONY CARR, Penn State
WENDELL CARTER Jr., Duke
TERENCE DAVIS, Mississippi
HAMIDOU DIALLO, Kentucky
DONTE DIVINCENZO, Villanova
TREVON DUVAL, Duke
CARSEN EDWARDS, Purdue
JACOB EVANS, Cincinnati
JARREY FOSTER, SMU
MELVIN FRAZIER, Tulane
WENYEN GABRIEL, Kentucky
DANIEL GAFFORD, Arkansas
SHAI GILGEOUS-ALEXANDER, Kentucky
RUI HACHIMURA, Gonzaga
DONTA HALL, Alabama
ETHAN HAPP, Wisconsin
DJ HOGG, Texas A&M
AARON HOLIDAY, UCLA
ARIC HOLMAN, Mississippi State
JALEN HUDSON, Florida
KEVIN HUERTER, Maryland
DEANDRE HUNTER, Virginia
JAREN JACKSON, Michigan State
JUSTIN JACKSON, Maryland
HERB JONES, Alabama
SAGABA KONATE, West Virginia
KEVIN KNOX, Kentucky
MATUR MAKER, High School
CALEB MARTIN, Nevada
CODY MARTIN, Nevada
BRANDON MCCOY, UNLV
MARKIS MCDUFFIE, Wichita State
CHIMEZIE METU, USC
SHAKE MILTON, SMU
JAMES PALMER, Nebraska
JOHN PETTY, Alabama
SHAMORIE PONDS, St. John’s
JONTAY PORTER, Missouri
MICHAEL PORTER Jr., Missouri
JOSH REAVES, Penn State
KERWIN ROACH, Texas
JEROME ROBINSON, Boston College
COLLIN SEXTON, Alabama
D’MARCUS SIMONDS, Georgia State
LANDRY SHAMET, Wichita State
ZHAIRE SMITH, Texas Tech
RAY SPALDING, Louisville
KHYRI THOMAS, Creighton
MATISSE THYBULLE, Washington
KILLIAN TILLIE, Gonzaga
GARY TRENT Jr., Duke
JARRED VANDERBILT, Kentucky
MOE WAGNER, Michigan
LONNIE WALKER IV, Miami
PJ WASHINGTON, Kentucky
AUSTIN WILEY, Auburn
KRIS WILKES, UCLA
ROBERT WILLIAMS, Texas A&M